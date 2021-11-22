喜宴是辦越多桌越熱鬧，但同桌的賓客都是不認識的人，情況就變得相當尷尬。有網友發文表示，台灣喜宴習慣邀請一堆人，卻把不認識的都擺在同一桌，整場尷尬到不行。沒想到文章一曝光，不少網友持相反意見，大推這樣的安排不只可以拓展人脈，吃東西更不用看人臉色。

原PO在PTT的八卦板上發文表示，台灣的喜宴，是請的越多桌越光宗耀祖，但主辦方邀請一堆人來，結果把不認識的都安排在同一桌，讓他覺得尷尬到不行，「所以吃喜宴找一群人來尷尬的坐在一起要幹嘛?」

文章一曝光，不少網友深有同感，「超賭爛的，直接滑手機懶得Social」、「現在有手機可以刷好多了，以前更尬...」。原PO也無奈表示，自己跟新郎認識，原本想說有參加結婚典禮就好，喜宴應該不用出席，結果對方說有幫他留位子，自己只能硬著頭皮去了。

不過也有不少網友持相反意見，認為這樣的安排可以拓展人脈，吃東西也不用看人臉色，「認識新朋友的好機會，人脈就是錢脈」、「有時不熟更好，不用硬打哈哈」、「打包才不會尷尬阿」、「我最愛坐這種桌，正因為都不認識的，狂吃狂喝狂夾也不用擔心有人說你什麼」、「跟認識的坐一起，沒人找你聊天才尷尬」。