今（22日）起氣溫驟降，新北市立圖書館邀大家一起閱讀有溫度的書，對抗寒冷的天氣，林口分館特別推出「有溫度的書展」，即日起只要借閱書展書籍，便送暖身茶包，借閱10本書再加送暖暖包，暖手、暖身又暖心。

林口分館「有溫度的書展」挑選適合冬天閱讀的暖心作品，有充滿感動的舊日往事、扣人心弦的塵封記憶、溫暖動人的溫情故事、還有療癒暖心的心靈小品等，泡一杯熱茶，挑一兩本喜歡的書閱讀，即使屋外寒風冷雨，溫暖也會從書本傳遞到心靈深處。

新北市圖表示，即日起到林口分館借閱書展書籍，便可兌換暖身茶包，借閱10本書再加碼送暖暖包，邀大家一起看好書，從心祛寒，溫暖身心靈。

林口分館主任黎育成表示，為讓大家能在冬天過得充實而溫暖，林口分館同時推出「冬日閱讀集點大放送」活動，即日起到12月底止，只要到林口分館、林口西林圖書閱覽室、以及八里分館單次借滿10本書以上，便可集點參加抽獎活動，集滿4點即可兌換抽獎券1張，獎項包括全聯1000元禮券、有電動牙刷、LED檯燈、調理機、及體重計等，歡迎大家一起用閱讀對抗寒流低溫，真正成為有溫度的人。詳細活動資訊及參加方式請至新北市立圖書館網站查詢。