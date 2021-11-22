李天怡率《消失的國界》團隊出席紀錄片首映會。（粘耿豪攝）

三立集團總經理張榮華與副總統賴清德、 政務委員唐鳳、桃園市長鄭文燦等人一起出席《2030沉沒倒數》紀錄片首映。（粘耿豪攝）

三立集團總經理張榮華出席《2030沉沒倒數》紀錄片首映。（粘耿豪攝）

三立新聞台旗艦節目《消失的國界》團隊深入美國路易斯安那州查爾斯島，拍攝紀錄片《2030沉沒倒數》，探討氣候與土地的變遷，第一手記錄海水侵蝕淡水的現象，當查爾斯島的土地被沖刷掉98％，人類承襲千年的文化將不復見，彰顯極端氣候對於人文、產業所造成的深遠影響。專家也指出，臺灣周邊海平面上升速度為全球平均的2倍，約17％的臺北土地即有可能受到地理位置與洋流影響，在2030年被10年一遇的大洪水淹沒。

由魏德聖導演配音的「2030沉沒倒數」紀錄片，邀請榮獲金鐘獎配樂團隊專門為紀錄片配樂，將於28日於三立新聞台首播，三立集團與遠見雜誌22日特別舉辦「2030沉沒倒數」紀錄片首映記者會，包括副總統賴清德、行政院政務委員唐鳳、經濟部次長曾文生、桃園市長鄭文燦、淨零行動聯盟召集人簡又新、遠見雜誌社長楊瑪利、三立集團總經理張榮華、三立電視資深副總高明慧、《消失的國界》主持人李天怡及產、學界代表都蒞臨現場。

主持人李天怡表示，這趟採訪堪稱史上最難約採訪任務，「2030沉沒倒數」的播出也正好是《消失的國界》600集里程碑，在COVID-19疫情下，一般民眾出國都成了奢求，面對這次的採訪任務更是困難。已經得獎無數，嘗試過各式議題的製作團隊，面對極端氣候更加嚴峻的時刻，自知不能缺席，因此決定紀錄片「2030沉沒倒數」一定要如期推出，也成為國內電視台中第一個率先倡議的節目。在過程中，很多投遞出去的信件石沉大海，但是團隊彼此互相加油打氣，《消失的國界》記者回憶起這段過程，有種苦盡甘來的感覺。李天怡說，「紀錄片的拍攝本來就是需要長時間的紀錄，這也是團隊的夢想，我只是努力讓夢想成真」，雖然它比原始的專題新聞節奏慢，但是更能夠真實反應現場、刻劃人性，深入且直接的碰觸人心。

環境與氣候是《消失的國界》節目長期關注的重要議題，2020年底節目團隊討論到2021年底將在英國格拉斯哥舉辦因為疫情停了一年的聯合國氣候峰會COP26，為了響應這個國際重要會議，製作單位決定製作有別於以往新聞專題報導形式的節目，改用紀錄片的方式來加入國際氣候變遷議題的倡議。團隊最初預計前往挪威的斯瓦爾巴群島，參與斯瓦爾巴大學的極地研究，透過冰川樣本的採集，觀察地球氣候長期的變化，不過因新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，在2021年一月底即將出發之際，歐洲疫情再度增溫，讓拍攝計畫被迫中斷，過程中還曾收到阿拉斯加部落議會的信件，拒絕採訪以避免病毒帶來滅族的危險，因此，數度得重頭規劃起。於是一改再改，最後前往美國路易斯安那州查爾斯島，而他們就是氣候災難下的受害者，在獲得當地居民同意，接受訪問並協助拍攝下，才有了這部紀錄片的成果。

「2030沉沒倒數」記錄片帶觀眾由查爾斯島看回台灣，儘管地理位置相差甚遠，但面對的威脅卻是相同，趁著台灣的土地還在，面對自然的變遷，我們必須眼光放遠，從世界角落的例子，反思當下及未來的危機，在全球環境變遷下找出最適合的調適策略。