東北季風來臨，民眾關心揚塵問題，雲林縣長張麗善22日會同河川局人員，前往雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口關心揚塵改善狀況，張麗善強調透過文蛤殼鋪設植生、裸露地水線噴灑等揚塵防制工作，目前已看見成果，未來將創造適合動植物生長棲息環境，讓濁水溪成為防塵、生態、遊憩的河川。

張麗善與縣環保局人員，會同第四河局局長李友平、當地民代，視察濁水溪揚塵改善狀況，勘查近年來文蛤殼鋪設植生情形、裸露地水線噴灑、防塵覆蓋等揚塵防治工作，並觀賞出海口鳥類生態，同時了解麥寮國小學童使用新風換氣系統狀況。

張麗善表示，去年透過各單位努力，揚塵事件日由2017年59天次減少至2020年的9天次，整體改善率達85％。目前現場綠化狀況相當良好，22口水井及水線持續運作灑水。現地生態復育狀況顯而易見，在濁水溪出海口已經可觀察到超過200種鳥類。

張麗善說，為了守護孩子們的健康，也在濁水溪沿岸鄉鎮的50所國中小、幼兒園，共579間教室裝設新風換氣系統，確保孩子們都能夠在上課時呼吸到清新空氣。未來也將加快腳步完成麥寮高中、私立幼兒園的新風系統裝設。

對於未來的揚塵治理，張麗善提到，將透過河道濬深、植生綠化、植樹造林等長效性防塵措施，自然衍生出適合動植物生存棲息的環境。另外在綠化及休閒旅遊規畫上，也逐步擴大打造濁水溪親水文化園區。

縣環保局局長張喬維說明，環保局利用2168公噸的文蛤殼，鋪設覆蓋30.49公頃裸露地以抑制揚塵，除提供文蛤殼去化管道，同時達到生態復育目的，也改善文蛤殼造成的環境髒亂問題，可說是一舉數得。