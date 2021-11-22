LED封裝廠億光(2393)董事長葉寅夫今(22)日表示，元宇宙商機開始發燒後，許多與元宇宙相關的AR/VR新客戶找上門，公司主要提供紅外線LED、感測器等產品，明年將開始出貨。葉寅夫也樂觀看待，明年LED市場肯定會持續成長。

葉寅夫今日出席台北教育大學「若竹菁英學苑」創設典禮，談及近期備受關注的元宇宙應用，他指出，從宏達電多年前開始做虛擬實境(VR)產品，公司就一直是主要供應鏈，近來有許多新的客戶案子找上門，客戶大多為國外大廠。

億光董事長葉寅夫表示，近年來因為技術、網路都日益成熟，元宇宙商機才開始成形，億光早已攜手客戶布局多年，不會錯過這波商機。

葉寅夫指出，受到5G帶動，許多元宇宙穿戴式產品都需要用到感測器及紅外線LED，以打造虛擬環境，且元宇宙相關穿戴式裝置，又比早期宏達電發展頭戴裝置時，採用的感測器更多。

億光董事長葉寅夫指出，目前公司在元宇宙市場主要出貨LED與感測器，有許多新客戶增加，明年AR/VR相關產品出貨會有一些，但量多大要看市場狀況。

展望明年第一季，葉寅夫看好，在車用需求暢旺，加上Mini LED背光電視、顯示器等產品陸續出貨，營運表現將優於今年同期。

針對LED產業前景，葉寅夫看好明年LED市場會持續成長，主要動能來自車用市場、Mini LED以及元宇宙；其中，車用市場因電動車快速興起，對LED需求大幅增加；Mini LED開始從平板向外滲透至電視、智慧手機，估計用量也會比今年大幅增加。

為了感謝母校的栽培，億光董事長葉寅夫的夫人，聲樂家簡文秀捐贈母校國立台北教育大學2000萬元創設「若竹菁英學苑」，今(22)日舉行捐贈暨揭牌儀式。「若竹菁英學苑」將優先針對藝術設計、文化創意、數位設計、運動競技等四大領域，培育具有潛能的學生以及延攬優秀的師資。