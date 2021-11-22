受到電信股推動，歐股周一早市揚升。美國基金KKR提出以120億美元收購義大利最大電信集團，並將之私有化，義大利電信股價飆漲20%。

周一泛歐Stoxx 600指數早盤漲1.28點或0.26%，為487.36點，扭轉了上周五的收跌頹勢。此前奧地利在上周五宣布進行新的防疫封鎖，德國也表示可能會跟進，為歐洲股市帶來壓力。

電信股上漲0.9%。其中義大利電信大漲21.3%，股價來到今年六月最高水準。

挪威電信漲1.9%。該公司同意泰國子公司與泰國的卜蜂集團(Charoen Pokphand Group)電信部門進行合併，挪威電信將出手86.1億美元，以每股溢價15.8%進行收購。

歐洲上周創下近七周首次周線下跌，主要是市場擔心新冠病毒攀升，許多國家將再次祭出嚴厲社交管制。

歐洲疫情惡化，汽車股和銀行股首當其衝。

雷諾汽車例外地上漲0.4%。該公司與鋰開發商Vulcan能源第二度簽訂供應協定。

風力渦輪機製造商維斯塔斯(Vestas)跌1.4%。該丹麥公司表示，遭受網路攻擊，影響到IT系統，公司資料受到損害。