全球知名連鎖速食業賽百味（Subway）聯合創辦人巴克（Peter Buck）於周四（18日）逝世，享年90歲。巴克於56年前僅以1000美元（折合新台幣約2.7萬）和友人的兒子創立賽百味，從原先收入甚微，到現在全球擁有逾4萬家據點，巴克的身價也高達17億美元（折合新台幣約472億），為美國第7大地主。

綜合外媒報導，巴克於1930年出生於緬因州，1952年在當地布倫瑞克的鮑登學院獲得學士學位，並於哥倫比亞大學獲得科學碩士學位、物理博士學位，畢業後20年期間在多家公司擔任核物理專家，更為美國海軍設計過核子反應爐。

1965年，當時友人的兒子，年僅17歲的德盧卡（Fred DeLuca）在一次聚餐時問巴克，「能夠以什麼方式賺錢讓他上大學」，當時34歲的巴克聞言即借給德盧卡1000美元，「我們開間潛艇堡店吧」；賽百味的前身「彼得的超級潛艇堡（Petes Super Submarines）」就此誕生。

然而，賽百味一路走來並非一帆風順，甚至有很長的時間沒有任何收入，直到1974年增設了16家據點後，故決定轉變為特許經營權，加盟連鎖展開全國業務，如今已成長為全球高達逾4萬家的連鎖速食業巨頭，巴克身價也隨漲船高，達17億美元，還是美國第七大地主。

此外，巴克也投入許多時間於慈善事業，他向丹伯里醫院（Danbury Hospital）捐贈了3000萬美元，並於1999年以他和妻子（Carmen Lucia）的名子，在紐約創立彼得和卡門露西婭巴克基金會（Peter and Carmen Lucia Buck Foundation）。