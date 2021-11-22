美國導彈防禦局已經決定研發專門針對中俄超高音速導彈的「防禦性高超音速武器」，它將在超高音速導彈處於無動力滑翔階段進行攔截。美國3大軍火巨頭將一起競標這個開發專案，原型概念設計將在2022年9月前完成。至於美軍本身有多項高超音速導彈計劃正在加緊進行，但要到2024年至2025年才能陸續部署。

《環球時報》引述美媒《國會山莊報》報導，美國太空軍副司令大衛．湯普森近日在哈利法克斯國際安全論壇上承認，美國在高超音速項目不如中國或俄羅斯先進，它對美國戰略預警構成複雜挑戰，但這並不代表五角大廈就此認輸，美方必須很快趕上。

他表示，美軍正在同時推進多個高超音速武器計畫，2022財年為此投入38億美元，根據現有進度，直到2024年美陸軍才能擁有第一枚高超音速導彈，而美國海軍引進高超音速導彈要等到2025年。

湯普森說，高超音速導彈將改寫國防和安全遊戲規則，它使得美軍現有反導雷達系統喪失原有的觀測能力。針對中俄高超音速武器挑戰，美太空部隊正在努力找出美方需要的衛星座類型以跟蹤高超音速導彈。儘管五角大樓目前還沒有發射新衛星的時間表，但正在迅速改進方法和時間進度。

報導稱，高超音速導彈的飛行速度至少在5倍音速以上，以如此高速改變方向，將使得美軍現有的雷達幾乎不可能追蹤到，現役的導彈也攔截不到。因此攔截高超音速武器首先要解決預警與發現問題。為彌補預警短板，美國導彈防禦局正在研製可部署到100公里至2000公里近地軌道的高超音速和彈道跟蹤空間感測器（HBTSS）衛星，以此彌補天基導彈預警短板。

報導指出，另外一個讓美頭疼的問題是現役反導武器攔截高超音速武器時有射程的短板。美媒《防務新聞》稱，五角大廈已經決定研發一款全新的滑翔階段攔截導彈，這種「防禦性高超音速武器」，目標是在對手的高超音速導彈無動力飛行過程中將其擊落，以此彌補中段反導射程的缺口。

目前美國三大軍火巨頭雷神、洛馬和諾格公司共同競爭開發該專案，其原型概念設計需要在2022年9月前完成。雷神公司戰略導彈防禦副總裁菲茨傑拉德表示，滑翔階段攔截導彈將是有史以來第一個具備在特定環境下攔截高超音速威脅的攔截彈。