110學年教育部國中棒球聯賽軟式組日前於高雄開打，各縣市派出143隊參賽，其中60隊晉級全國賽。台中市中山國中一路過關斬將，今日迎戰桃園新明國中，最終以4比擊退對手，拿下本屆國中棒球聯賽軟式組冠軍，創造隊史第三冠。此外，與中山國中一同晉級全國賽的向上國中，也創隊史最佳成績，拿下軟式組第八名。

中山國中總教練藍文權說，此次選手以國二為主力，賽前以進4強為目標，希望突破去年成績，二年級選手經驗較不足，但經過比賽有所成長，面對以國三為主力的各球隊獲勝後，球員自信心大幅提升，相信對往後比賽有所幫助。

中山國中校長翁麗鳳表示，感謝市府與學校後援團體的支持，使球隊持續獲得佳績，讓小選手無後顧之憂拚戰，也盼藉此吸引更多想打棒球的孩子來學習中山國中因材施教、堅持到底、永不放棄的精神。

台中市教育局感謝學校、教練、家長及後援會長期對於球隊的經營與付出，並感謝體育總會棒球委員會長期協助教育局在基層學校棒球運動的推展。

教育局表示，市長盧秀燕上任後非常重視棒球運動的推展及基層的扎根培訓，支持教育局推動「運動城市強棒計畫」，培育基層棒球選手、全面推廣學校三級棒球隊發展，未來將持續完善相關軟硬體建設，補助學校棒球隊培訓經費，讓各校球隊都能全心準備比賽，獲得佳績。