台中市第2選區立委補選選戰白熱化，引發政壇關注，對於親綠資深媒體人周玉蔻，近日此針對國民黨參選人顏寬恒家族財產等問題猛烈攻擊，引起藍綠激烈交鋒。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉21日分析直言，他跟周玉蔻和林靜儀都是朋友，他覺得，周玉蔻會這樣打顏寬恒和顏家，其實是為了收視率，因為她有收視率的壓力。

國民黨前立委顏寬恒(左圖)、民進黨前立委林靜儀(右圖)。(圖/本報資料照)

吳子嘉21日在其所主持的網路節目「董事長開講」表示，周玉蔻最近不斷攻擊顏家，其實是有原因的。他表示，周玉蔻過去近2周時間猛打顏家和顏寬恒，收視率甚至直逼「關鍵時刻」，有綠媒收視率也超高，但這樣搞，最緊張的是誰？是林靜儀，因為林靜儀整個被邊緣化了。

受邀上直播節目的國民黨台北市議員徐巧芯，則建議顏寬恒團隊，其實可以幫忙「反宣傳」，把林靜儀和周玉蔻的合影，放很多漂亮的照片，大圖輸出後租個醒目的大看板，大的放周玉蔻，小的放林靜儀，讓全台中人都知道，周玉蔻也在跟顏寬恒拚立委補選，「投林靜儀就是投周玉蔻」。

吳子嘉坦言，他跟周玉蔻和林靜儀及顏清標都是好朋友，不過，他認為，其實周玉蔻打顏寬恒也根本不是為了幫林靜儀，而是為了收視率，因為她有收視率壓力。不過，現在民進黨也發現這個問題了，所以減少攻擊顏家。他覺得，徐巧芯的建議非常好。