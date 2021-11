台灣福斯汽車推出新年式5+2人座休旅車The new Tiguan Allspace,共有330TSI Elegance、330TSI Elegance Premium和 380TSI R-Line Performance等三款車型,正式價格分別為154.8萬、164.8萬、194.8萬元,同時更宣布12月31日前下單仍可享有預售優惠價格。

台灣福斯指出,面對晶片短缺、製造成本漲幅和運輸延遲等全球因素影響成本急升,台灣福斯汽車仍持續努力以最合宜建議售價為消費者帶來領先同級市場的豐富配備陣容,提供5+2人座進口休旅唯一首選。

台灣福斯表示,The new Tiguan Allspace以The Tiguan五人座休旅為基底延伸為5+2人座車款,外觀具備新世代品牌光型美學設計,採用高辨識度的水箱護罩連貫式LED定位燈和LED 高亮度燻黑尾燈,形成獨特光載具線條美感,同時330TSI車型前保桿更俱有豪華運動化設計風格,消光銀與黑色鏡面交錯的設計,營造粗曠卻又優雅的風格、勾勒出多層次的視覺感受。而380TSI R-Line Performance則擁有R-Line專屬內裝與外觀套件、R-Line Performance專屬20吋鋁合金輪圈,同時採用R-Line Performance專屬運動化懸吊,打造市場上最具跑格的5+2人座運動休旅。

The new Tiguan Allspace 330 TSI/380 TSI車型動力規格全面採用2.0升EA888 evo4四缸渦輪增壓汽油引擎,搭配DQ381七速DSG雙離合器自手排變速箱,分別擁有最大馬力190匹和245匹。此外,The new Tiguan Allspace全車系標配4MOTION主動式智慧型四輪驅動系統,駕駛可設定四種模式包括「雪地」、「道路」、「越野」和「個人化模式」,搭配駕駛模式選擇:節能、一般、運動和個人化設定,可依照個人與路況需求隨時切換到最適合的駕駛模式,無論是輕越野或滂沱下雨的濕滑路面,都能提供車主安全穩定的駕駛動態。