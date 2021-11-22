桃園市明年度預算審查一讀落幕，23日將進行二三讀，國民黨中央委員史碩仁直指升格後，預算刪除率都僅1％，去年更創新低達0.65％，批市議會淪為市府預算局「要多少給多少」，大膽預言今年總預算1412.6億刪不到3億，刪除率僅0.2％再創歷史新低，議會審查形同虛設。

桃園市議會上周四提前審查完明年度預算，總計擱置164筆、16億1409萬5288元，刪除42筆、3億1479萬3220元，將於23日二、三讀。

史碩仁說，從2017年至2020年，桃園市議會審查歲出預算的刪除率都僅約1％，2021年刪除率更破低達0.65％，擺明「市府要多少，議會就要給多少」，連市長鄭文燦上周也由新聞處發布聲明，充滿信心表示過去幾年預算在審查中遭到刪除或擱置者，在二讀會都順利恢復。

史碩仁憂心2022年預算刪除率會破新低，即便爭議性預算，如打臉鄭文燦承諾仍高編的世客博、疊床架屋搶其他局處工作的青年局、各自為政浪費公帑的各式刊物等，議會仍會放水恢復，尤其議員間瀰漫著「誰沒欠鄭文燦人情」的傳言，他鐵口直斷認為，吵翻天的爭議性預算，在黨團協商後，最後僅刪除1成，其餘都會恢復。

史碩仁更大膽預言，明年度總預算1412.6億，最後僅會刪3億，刪除率僅0.21％，再破歷史新低，感嘆議會審查預算的職責，在鄭文燦的壓力下「形同虛設」。