桃園市龍潭警分局石門派出所警員張貴淵及徐松佞，在值勤有一名女子神色慌張走進派出所，聲稱接到電話通知，自己被電視購物網站誤刷款項，目前銀行客服在線上要求提供授權，以中止誤刷款項，2位警員一聽是詐欺老套路，向她解釋是詐騙老招，但女子不相信遭詐騙，員警只好找出防詐影片和她一起看，最後才成功說服女子阻詐成功。

57歲王姓女子，聲稱接獲銀行客服人員來電，電話中表示「購物網站誤刷1萬5千塊款項，要求提供授權，以中止誤刷款項」，王女正巧開著汽車在不知所措情形下，便前往派出所，請求警方協助確認。

過程中女子因誤信詐騙集團套路太深，甚至不相信員警所告知之正確知識，任憑員警如何解釋都不相信對方是詐騙集團，就在民眾深信詐騙陷阱無法自拔時，警員徐松佞想到這套詐騙手法與前陣子民眾在網路遭詐騙的手法如出一轍，旋即搜尋網路上民眾親身遭受詐騙過程且現身教學宣導，讓女子慢慢觀看，王女在看完影片時，才驚覺自己是被詐騙，頻頻向警方致謝。

龍潭警分局長蔡啟仁表示，詐騙手法推陳出新，一不小心就會陷入被詐騙的泥沼內，再次呼籲民眾如有接到類似狀況，務必小心求證、冷靜處理，立即向反詐騙諮詢專線165或警察機關110專線報案處理；另外民眾應謹記防詐騙破解之法：1. 不要依指示匯款。2. 保持鎮定、拖延時間。3. 小心求證，運用家人或親友查證。4.立即報案通知警方查處。讓歹徒騙術無法得逞。