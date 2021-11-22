景文科大校長于第表示，校方將以培育雙語、甚至全英語教學師資，並致力提升學生的英語能力，強化國際接軌能力。(景文科大提供／李侑珊台北傳真)

景文科大校長于第(左起2)及董事長劉顯達(左起3)頒發獎狀給學生。(景文科大提供／李侑珊台北傳真)

景文科技大學今(22)日舉辦校慶活動，校長于第特別提到，配合行政院通過的「雙語國家政策發展藍圖」，學校未來辦學方向，將以培育雙語、甚至全英語教學師資，並致力提升學生的英語能力，強化國際接軌能力。而校方也積極募款，明年將有新台幣250萬元經費協助弱勢學生就學。

景文科大今日歡度創校滿32周年校慶，不過受疫情影響，學校首度沒有對外邀請外賓參與，園遊會與拉拉隊等活動也停辦，僅校內師生與傑出校友共同與會。

于第表示，景文科大能在32年來，培育出許多優秀的校友，首先感謝董事會對學校全力支持，讓校務能夠圓滿推展，同時也對教職員工同仁致上最深的謝意，一同伴隨學校成長茁壯。

于第指出，由於疫情衝擊，開學前4星期全校採遠距教學，「學校彷彿少了許多人氣、活力，安靜到令人窒息」。自10月中旬開始，師生全部返校展開實體上課後，「大家齊聚一堂，校園一下子好像從冬眠中醒來，有了蓬勃的朝氣與活力」，非常感謝全體教職員工生，配合校方防疫工作管理。

論及未來辦學方向，于第指出，配合政府執行雙語政策，景文科大將努力培植雙語、甚至全英語教學師資，並提升學生的英語力、世界觀和國際視野為目標，「Change is chance」，唯有願意改變，才會締造成功機會。

景文科大學子不畏疫情，今年仍積極參加各領域競賽，表現傑出，獲得獎項包含餐飲管理系學生榮獲2021年度 AFA韓國世界廚藝大賽12金2銀1銅；旅遊管理系學生參與2021第十屆觀光菁英盃全國遊程設計競賽總決賽，勇奪大專校院組囊括第2名、第3名；電腦與通訊系團隊則在2021第十二屆IIIC國際創新發明競賽7金2銀。

校方也指出，為協助弱勢學生，近日舉辦「校友暨弱勢助學募款餐會」，募得逾百萬元款項，另再加上教育部補助款，預計明年將有近250萬元經費幫助弱勢生，以順利完成學業。