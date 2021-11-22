女星大S（徐熙媛）今日（22）透過經紀人證實，並發出聲明宣布與汪小菲結束10年婚姻，而兩人的好友林心如今日也正好出席新戲《華燈初上》的宣傳活動，但被問到大S婚變時，林心如也罕見變臉透露真實情況。

大S與汪小菲無論是戀愛還是結婚，過程總是受到外界的矚目，汪小菲也被不少網友封為「寵妻魔人」最佳代表，甚至在疫情期間在台灣與大陸兩地之間來回奔波，而兩人今年3月才歡慶結婚10周年，還特地找來了林心如、霍建華夫妻檔以及陶喆等明星好友們齊聚一堂，並在微博上開心的曬出多人大合照，畫面看起來十分溫馨又融洽，沒想到事隔半年多就宣布離婚，讓外界震驚不已。

大S與汪小菲3月份才歡慶結婚10周年。（圖／微博）

而林心如今日也剛好與楊謹華、修杰楷等人，一同出席新戲《華燈初上》的宣傳記者會，面對記者問到是不是之前就知道大S離婚的事情時，林心如則是罕見的臉一沉表示「沒有….那是人家家務，我也是跟你們一樣剛剛才知道」，並語重心長的說道「其實人生每一刻都在變化，所以我覺得我們都要好好珍惜當下，活在當下」，對於大S婚變一事不願多談。

同劇演員修杰楷被問到相關問題時，也苦笑表示「自己跟大S沒有這麼熟，私底下也不會聯絡」，並呼籲大家好好過日子，好好看戲比較重要，直接避開尷尬話題。