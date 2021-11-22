「110學年度台中巿優遊技職學」於今年11月至明年1月辦理。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

教育局長楊振昇表示，教育應以孩子為本，重視適性學習，提供成就未來的機會。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

「110學年度台中巿優遊技職學」啟動儀式，邀請國中、高中學校教師一同參與。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

台中市教育局於豐原高商舉辦「110學年度台中巿優遊技職學」啟動儀式。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

台中市國中教師優遊技職學自109年首次辦理後，獲得教師高度肯定。今年11月至明年1月將辦理「110學年度台中巿優遊技職學」，統整台中市25所技術型高中，為國中教師提供37場次、1600人次的技職研習課程，讓教師正確了解技職教育的內涵和發展趨勢，未來能更完善的輔導學生依性向適性選擇就讀技職科別。

台中市教育局22日於豐原高商舉辦「110學年度台中巿優遊技職學」啟動儀式，邀請國中、高中學校一同參與。教育局長楊振昇表示，教育應以孩子為本，重視適性學習，提供成就未來的機會。

楊振昇進一步表示，技職教育重視學生的適性及實作能力，在國中職業試探階段，師長們的引導扮演關鍵角色，教育局與學校會持續推動各項技職教育的體驗與試探活動，並提升教師的輔導知能，讓學生能在獲得充分資訊後，適性選擇發展。

教育局指出，「110學年度台中巿優遊技職學」，課程包含工業類、商業類、家事類、農業類及藝術與設計類等群科的介紹，研習地點分布於山、海、屯及市區，國中教師可就近參與；課程邀請各類別職人現身說法，也提供教師實作體驗，讓教師在實作中認識技職教育的樣貌，「以終為始」的學習，體會到應用於生活當中的各群科專業。

教育局說明，台中高工「行動裝置與雲端系統控制」研習課程，配合台中市雲端人才培育計畫，透過『雲』的介接串連地端與APP的溝通管道，介紹使用APP控制開關或是了解地端的即時狀態，此次研習主要讓老師了解IoT的概念，並透過圖控積木程式理解coding的運作方式與邏輯。

教育局進一步說明，明德高中「STEAM玩創意」研習課程，則結合幼保科童趣的幼兒教學、美容科芳香的生活美學及跨領域生活創意課程，讓老師體驗蒙特梭利課程及創意科學積木、芳療精油等，運用創造力及常見的生活科學原理發現自我的無限潛能，達成「家政」職群以促進人類更好的生活品質的發展目標。