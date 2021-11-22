體驗農村美好，龍潭大北坑第二遊客中心暨三和青創基地揭牌。（呂筱蟬攝）

桃園市近年積極推廣休閒農業，龍潭區大北坑第二服務遊客中心暨三和青創基地22日揭牌，不僅協助青農農產推廣與辦理各項農遊活動，遊客至旅遊服務中心也可獲取各農場農事體驗資訊，集結各方力量推廣樂活農村並提升農業經濟。

市府副祕書長表示，水土保持局與桃園市府積極輔導三和社區與大北坑社區農村再生，兩處代表桃園出賽全國金牌農村競賽皆獲銅牌肯定，今年透過農村再生計畫，輔導三和社區結合「里山生態」保育理念，辦理農村小旅行行銷活動，也輔導大北坑社區融合客家文化及茶產業推出「農村識茶」主題遊程及伴手禮包裝優化，期待未來透過兩個典範金牌農村的合作以及青年創意導入，擴大大北坑休閒農業區範圍並加值更多元發展。

三和青創基地執行長廖緗翎，在青年局及中原大學等單位資源挹注下，將廢棄雞舍打造成為青農的青創基地，並擴大成為大北科第二服務遊客中心，而在地青農團隊也有25人，大家推出特色農遊及體驗課程，近期也成立「繞山花文化食堂」，客語就是遊山玩水之意，期盼遊客造訪並提供自製下午茶、特色農產等，讓更多人認識農村美好。