電商興起改變傳統實體店面經營模式，為協助有意切入電商市場的青年，經濟部中小企業處、桃園市青年事務局及財團法人中國生產力中心合辦「電商平台全攻略計畫」，推出系列培訓課程及專案輔導，協助業者開啟自己的網路商店，即日起開放報名。

據經濟部統計，新冠肺炎疫情爆發後台灣電子購物需求較去年同期上升至少20％，每年第四季是電子購物旺季，電商平台搭配雙11、黑色星期五及聖誕節推動大量活動刺激買氣，青年局表示，推動電商計畫目的協助有意願邁入電商經營但卻缺乏經驗的企業，推出一系列輔導專案課程。

青年局說，此計畫集結業界如Cyberbiz、PChome商店街、SHOPLINE等知名電商，提供優於市場的特惠服務方案，預計將協助10家企業，由專業顧問手把手帶領進行診斷、輔導及實戰課程等服務，最終協助完成電商平台上架與經營。輔導專案申請即日起至12月10日止，歡迎有興趣民眾盡速把握機會。

除了輔導專案外，針對有興趣了解電商上架實務應用或想創業的青年，將邀請業界專家授課，規畫6大門系列課程，包含時下必備的直播應用、品牌經營必學的品牌形象塑造，更進一步延伸至顧客關係管理及數據分析等，培養參與者能建立電商與品牌經營的認知。