桃園市長鄭文燦22日參訪瑞健公司時談到龜山超商店員遭刺事件，他除向家屬表達歉意，允諾全力協助善後，也希望司法機關嚴查、從重量刑，他也宣布桃園市刑警大隊將邀集四大超商，優先設置巡邏箱，守望相助隊也把超商列巡邏點，提高見警率。

鄭文燦說，超商店員的夜間工作安全大家都非常關切，對於這起不幸的事件，他除了要向家屬表達歉意，也會協助善後，包括職災的補償、犯罪被害人的求償，市府可以做的事情都會全力協助家屬，也希望司法機關調查清楚、從重量刑。

鄭文燦強調市府很重視夜間工作安全，過去超商事件，警方都是在5分鐘、最多不超過10分鐘就到現場，但夜間工作安全守則確實需要再提升，刑事警察大隊將邀集四大超商，提高巡邏箱的設置和見警率，守望相助隊也把超商列入巡邏地點等，屬於警察局與守望相助隊能做的，我們會優先做。

鄭文燦也認為，超商應該增加夜間人力和個人裝備，在疫情期間如何避免不必要的衝突，現在有部分超商已經宣示店內有充分的警語，店員不用負擔勸導的責任，他相信指揮中心會充分考慮、從善如流。