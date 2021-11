Visa推出全新的永續環保權益(Visa Eco Benefit Bundle)。這套針對發卡機構提供的聚焦永續發展的帳戶權益組合,包含碳足跡計算到碳補償計畫,以及獎勵回饋支持持卡人永續消費的機制。Visa Eco Benefit Bundle永續消費權益已在歐洲市場推出,並將在2022年在全球各地市場推出。

透過推出這項新的權益組合,Visa繼續推動支付領域的永續商業發展和氣候行動,支持Visa客戶及合作夥伴滿足持卡人對於永續消費和生活方式日益增長的需求。

Visa發卡機構可透過Visa Eco Benefit Bundle永續消費權益為現有的Visa持卡人的信用卡與金融卡產品添加聚焦永續發展的獎勵,幫助持卡人瞭解自身消費對環境的影響,同時鼓勵永續的消費和行為。

Visa Eco Benefit Bundle永續消費權益預計包含碳足跡計算器、碳補償方案、個性化的永續消費教育、永續卡片材質、捐款環保組織、提升相關獎勵。

碳足跡計算器方面,與新創夥伴ecolytiq合作幫助持卡人洞察或預估自身消費產生的碳足跡,透過交易資料科學化計算碳排量與氣候評分,有助於持卡人瞭解個人消費對的氣候的影響,以及如何選擇適當消費以支持《巴黎氣候協定》設定的「1.5°C溫控目標」。

碳補償方案提供持卡人選擇各類方式來抵消碳排放造成的氣候影響。

永續卡片材質方面,與CPI Card Group進行卡片材質合作,同時鼓勵收據電子數位化。捐款環保組織方面,提撥Visa卡交易金額進行捐款,主要將協助全球非營利組織One Tree Planted進行森林再造。另外,提升相關獎勵,透過獎勵機制鼓勵持卡人永續消費。

Visa台灣總經理趙麗芳表示,Visa了解氣候變遷問題的緊迫性,並致力開創永續性和包容性經濟成長的新時代。作為全球商業引擎,我們有機會與全球的Visa客戶及合作夥伴攜手,將永續發展融入支付生態體系,在向新時代過渡的過程中支持消費者和企業的選擇。

根據GlobeScan針對全球31個市場3.1萬人的最新研究,全球持卡人對永續的生活方式抱持高度期望。同時Visa針對持卡人的調查也發現消費者對永續生活的期待已延伸至銀行業務和支付領域。例如,美國的大部分受訪持卡人表示永續發展對他們很重要,其中62%的人非常有可能或有可能申請主打永續發展的支付卡。這種趨勢在千禧一代中更為明顯。歐洲持卡人認為在選擇下一張支付卡時,永續發展類服務的重要性已提升至僅次於傳統的卡片回饋。

Visa Eco Benefit Bundle永續消費權益延續了Visa的全球願景—成為對氣候產生正向影響的企業,利用Visa的產品、服務、資料、網路和品牌推動永續的商業活動,支持向低碳經濟轉型。今年初,Visa宣佈承諾到2040年實現零碳排,比《巴黎氣候協定》設定的目標提前10年。

Visa Eco Benefit Bundle永續消費權益是展現Visa永續發展領導力的最新里程碑。Visa的努力獲得廣泛認可,包括入選道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability North American Index)、美國最負責任企業(America’s Most Responsible Companies)和百大最正直企業(100 Most Just Companies)榜單。