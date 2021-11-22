大陸為助力中小企業再度出招。大陸國務院22日公布加大對中小企業紓困幫扶力度的通知，除了增加紓困資金、進一步減稅降費以外，也將加大民生領域和新型基礎設施建設投資力度，鼓勵各地因地制宜細化預留採購份額、價格評審優惠、降低投標成本、優先採購等支持措施。

中國政府網22日公布「國務院辦公廳關於進一步加大對中小企業紓困幫扶力度的通知」，通知指出，中小企業近期，受原材料價格上漲、訂單不足、用工難用工貴、應收帳款回款慢、物流成本高以及新冠肺炎疫情散發、部分地區停電限電等影響，中小企業成本壓力加大、經營困難加劇。

「通知」提出，為支持中小企業將提出幾大方面的措施，包括加大紓困資金支持力度、進一步減稅降費、運用多種金融政策工具、緩解成本上漲壓力、加強用電保障、支持企業用人、保障中小企業款項支付、著力擴大市場需求等。

在擴大市場需求方面，「通知」提出要加大民生領域和新型基礎設施建設投資力度，進一步落實「政府採購促進中小企業發展管理辦法」，鼓勵各地因地制宜細化預留採購份額、價格評審優惠、降低投標成本、優先採購等支持措施。同時推動供需對接活動，促進大型企業擴大向中小企業採購規模。加快海外倉發展，保障外貿產業鏈供應鏈暢通運轉等。