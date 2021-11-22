圖為去年跨百光年盛況。（高市府提供）

高雄跨年夜熱鬧非凡，不僅有高市府跨年場雙舞台外，搖滾天團五月天睽違4年也重磅回歸世運開唱，目前高雄市區飯店住房率約9成，但傳出鄰近駁二的飯店業者竟開出1晚要價2萬元的房價，民眾怒轟趁火打劫。高市觀光局怒喊嚴查，近日將發通函約束業者，若超過原先報備的「天花板」房價，最高可罰5萬元。

有民眾預訂座落高雄港旁的城市商旅駁二館，發現跨年夜5坪大港景豪華客房破2萬元，直批搶錢。觀光局說明，業者報給市府房價上限是1.8萬元，已要求業者修改為合理定價，否則將開罰。

記者實際到訂房網站查詢，高雄目前剩下的飯店、旅館空房，不少平日2、3000元，但跨年夜動輒飆到1萬多元，甚至超過2萬元的都有。

觀光局主祕孫春良說，根據《發展觀光條例》第55條第3項規定，旅宿業者收取的房價，不得高於報請地方主管機關備查的房價，視情節輕重，主管機關得令限期改善或處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

孫春良指出，這2、3天內，會針對轄內所有旅宿業者發出通函，勸告業者不得任意漲到房價「天花板」上限，如果民眾發現被惡意哄抬價格，也可以提出申訴，至於非屬高市觀光局管轄的觀光旅館有違法的話，也會移送交通部觀光局查察。

身兼高雄市觀光產業推動聯盟總會長的御宿旅館集團總裁劉坤福指出，受到五月天及高市跨年晚會帶動下，御宿高雄轄內的16間商旅、摩鐵跨年夜幾乎滿房。他公開呼籲同業，切勿殺雞取卵，若要永續經營，不得惡意哄抬房價，要讓客人來了以後還想再來。

緊鄰亞灣區的高雄翰品酒店跨年夜，152間房只剩下1間總統套房沒賣出。業者表示，房價會隨著住房率波動，往年跨年確實會比較貴，畢竟市場有供需問題，民眾會搶著訂飯店，但會在合理、合法的範圍內定價，況且旅宿業都要跟觀光局回報房價，若超出上限就會挨罰。

高雄跨年飯店、旅館相當夯，高雄市長陳其邁就公開表示，今年跨年高雄一定是不夜城非常熱鬧，也歡迎大家提早訂飯店，不然就找朋友借宿，還有花錢一定要來高雄。