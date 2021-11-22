上季富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級第5名台灣師大，本季由張容軒接下兵符，22日迎接個人上任後首場UBA賽事，球隊面對文化大學強力挑戰，最終71比68險勝。

張容軒表示，成為台師大男籃隊教練才兩個多月，這段適應期間對自己、球員都是困難的過程，對文化大學這場比賽雖然贏得驚險，不過比賽有趣，讓他執教開心，而球隊已經在前任教頭王志群帶領下建立自己的球隊文化，在把棒子交給他錢也有提供意見、鼓勵，「因為我過去只有帶過高中球隊的經驗，大學隊帶領的眉角努力學習，臨場調度、戰術設定等，都還有成長空間。」

除了教練換人，原本今年升大四的主控陳又瑋提前離隊挑戰P. League+職籃，不過也加入了從國立體大轉來的大二後衛彭柏樺，以還有大一的魏芃禾、大三的蔣浩文等球員，張容軒指出，目前以彭柏樺為主要控球，儘管才大二但有膽試，有時也會在場上放雙控衛穩住球隊節奏，既然陳又瑋離隊，大家就放下努力往前走。

彭柏樺當初為了希望接受後衛出身的王志群指導，決定轉學到台灣師大，可惜未能正式接受王志群幫他在這個位子多成長，不過既來之則安之，他會努力扮演好自己在球隊的角色，至於加入首季的目標，他說：「希望把球隊場上節奏掌控好，失誤不要那麼多。」

此役彭柏樺出賽38分鐘攻下全場最高16分，傳出2次助攻，但也發生6次失誤，隊長董永全15分、9籃板，2阻攻、2抄截，張兆辰12分、9籃板；文化李宸鋐、楊皓維各12分。