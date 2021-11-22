台東縣大武鄉尚武漁港，每年都會發生海沙堵住港嘴情形，情況也愈來愈嚴重，往年都是10月底才開始淤積，今年提早從9月就開始，內港形成一個超大的堰塞湖，宛如摩西分海奇景，船隻完全無法出海作業，漁民只能望海興嘆，直說「生活快過不下去了」。

「這是摩西分海的奇景嗎？」，大武鄉尚武漁港港嘴已經幾乎全被淤沙堵住，內港型成一個超大的堰塞湖，連人都可以走在淤積的沙礫上，民眾苦笑稱，像是摩西分海的沙灘奇景，又像是大武版的「陸連島」。

尚武漁港在籍有300多位漁民，往年的漂砂情形大概是10月底到11月初開始，今年提早到9月，由於淤積嚴重，逼得大型漁船往富岡漁港或是屏東旭海海港移動，5成左右的小型船只能困在港裡望海興嘆，過去都有人冒險出港作業，漁船被打翻，現在大家都不敢再冒險。

問題更大的是，依規定漁民1年至少要出海作業90天，才能保有漁保資格，同時申請政府休漁補助，不少漁民坐困愁城，沒辦法請領，直言快活不下去了，漁民無奈說，塞住就沒飯吃了，只能想辦法打零工過活。

台東縣政府農業處表示，縣府近年來爭取花東基金每年1600萬元進行尚武漁港疏濬，今年7月初施工單位也濬挖30萬立方公尺，但是深度仍不夠，加上接連颱風來襲，現在又有東北季，短時間內恐已無法解決。

農業處指出，目前已向漁業署爭取兩年度的計畫，希望對解決尚武漁港的漂砂問題有新的規畫，而在休漁補助部分，也會申請專案協助漁民渡過難關。