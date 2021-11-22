印度海軍在星期日表示，代號「項目15B」(Project 15B)的神盾飛彈驅逐艦「維沙科巴坦號」(INS Vishakhapatnam)正式服役，使印度成為南亞第一個具有神盾艦的國家。

防衛世界(Defense World)報導，「項目15B」是2011年印度政府以44億美元(約1222.24億新台幣)的預算，建造的4艘新一代大型驅逐艦。為提升印度的軍事工業與造艦能力，4艘軍艦都是在印度製作，大多數材料也是印度廠商提供，比如鋼材就選用印度鋼鐵公司的DMR 249A合金鋼。不過更高級的雷達傳感設備採用外購，它的搜索雷達是以色列埃爾塔系統(Elta Systems)的EL/M-2248 MF-STAR主動陣列雷達，可以偵搜450公里範圍的環境。印度海軍多數的新一代軍艦也都是同樣的雷達系統。

INS Visakhapatnam, Stealth Missile Destroyer, To Join Navy Today

維沙科巴坦號是印度建造的最大型驅逐艦，全長163公尺，舷寛17.4公尺，吃水6公尺，排水量超過 7400 噸。

艦首採用OTO Melara 的76公釐快砲，中段有32具垂發系統(VLS)，藏有32枚射程0.5~150公里的以色列製「巴拉克-8增程型」防空飛彈(Barak-8ER SAM)，對艦飛彈有16枚「布拉莫斯I」(BrahMos )超音速反艦/陸攻飛彈，基本上就是俄羅斯的P-800「縞瑪瑙」(Onyx Missile)，未來可能改成速度更快的「布拉莫斯II」，也就是俄羅斯即將服役的「鋯石飛彈」(3M22 Zircon)。其近迫自衛武器是4具俄羅斯AK-630M CIWS。

動力系統採用烏克蘭Zorya M36E燃氣渦輪機與柴油機混合動力，並有噴射推進裝置，使她的極速超過 30 節。