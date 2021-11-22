劉姓男子把車違停在人行道，收到600元罰單，他發現警方的舉發通知單送達裁決機關時，剛好超過3個月舉發期限1天，故提起行政訴訟請求撤罰。高雄高等行政法院審理時，發現過往判決對舉發期限應以「送達日」或「作成日」計算有不同見解，案經移送最高行政法院統一見解，大法庭今裁定應以「送達日」為基準。

全案緣於，高雄市劉男2019年11月3日中午「在人行道臨時停車」，經民眾檢舉，高雄市警局因此填掣舉發單，並由高雄市交通局依《道路交通管理處罰條例》裁處600元罰鍰。

劉男不服，循序提起行政訴訟救濟，主張舉發通知單於2020年2月4日送達，距違規日2019年11月3日，已逾3個月舉發時效，請求撤罰；交通局抗辯，是否逾舉發期限，應以「作成日」為基準，而非「送達日」。

一審高雄地院行政庭判劉男敗訴，案經上訴，高高行發現過去判決案例中，存在「作成日」、「送達日」計算兩種不同見解，因此移送最高行，由大法庭統一見解。

大法庭指出，現行實務中，汽車交通違規裁罰程序，可分為「舉發」與「裁決」兩道程序。交通違規事件具質輕量多的特性，基於大量行政而具有行政效能考量，《道交處罰條例》因此對「舉發時程」進行規範，以防止舉發機關怠惰，促其對已發生或已發現的交通違規案件儘速處理。

大法庭並指，處罰機關受理舉發機關移送的事件，啟動「裁決」程序後，應依相關處理細則先審核舉發要件有無欠缺，包括是否在違規行為時起3個月內完成舉發效果的程序，若已逾期即舉發不合法，裁決機關不得裁決處罰，以此方式對舉發機關為必要的監督及審核決定，以利達成交通管理的目的。

因此，大法庭裁定，「逾3個月不得舉發」的規定，應以處罰機關收到移送案件的時間點，作為認定舉發是否逾期的基準。