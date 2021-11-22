好市多COSTCO黑色購物節今(22)日開跑，繼第一波8大優惠商品後，好市多今(22)日下午5點於App公布第二波優惠，包括智能連網顯示器、直立式冷凍櫃、洗脫烘滾筒洗衣機、黃金結婚套組、液體衛生棉組合包、連帽外套及精油香皂等，共7款優惠商品，將於明(23)日同步下殺。

好市多黑色購物節從22日起一連7天，將祭出超過200款優惠商品，根據好市多App今天下午5點公布的第二波精選商品，分別是TCL 65吋 MINI LED QLED智能聯網顯示器、TCL272公升直立式無雙冷凍櫃、ELECTROLUX10/7洗脫烘滾筒洗衣機、24K黃金結婚組、NAUTICA女軟殼連帽外套、好自在液體衛生棉組合包、澳洲製植物精油香皂組合等共7大優惠，而實際折扣價，明(23)日將於賣場揭曉。

黑色購物節今第一天推出的8大優惠商品包括85吋三星電視、三星洗衣機、0.5克拉鑽石項鍊、席伊麗雙人床墊、滿意寶寶輕巧褲、黑巧克力棒、不沾桌刀具組和雙人羽絨被等，其中家電類及禦寒商品反應最熱烈。

好市多今年黑色購物節促銷檔期，從22日起至11月28日，一連7天，全台13家門市同步舉辦，活動期間全門市將提早營業，周一至周四上午9點就開始營業，周五至周日上午8點就開門。