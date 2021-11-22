國民黨籍台東縣議員周達三今天正式表態投入台東市長國民黨黨內初選，將與同黨籍的議員陳銘風形成「網內互打」，國民黨台東縣黨部將在12月底以全民調方式進行黨內初選，陳、周都表示會尊重初選結果。

現年55歲的國民黨籍縣議員周達三，是台東知名連鎖賣場的董事長，曾擔任1任市民代表、2任縣議員，22日在臉書正式公布參加國民黨台東市長初選，並喊出「深耕地方，繁榮台東，民意優先，市政第一」。

周達三表示，在台東賺錢就要在台東付出，台東是個大家庭，要以經營企業有成的經驗，讓台東市民有幸福感，他強調既然決定參選就要全力以赴，但是也要順應民意及黨意。

另外，已表達強烈參選意願的縣議員陳銘風是體育會理事長，囊括縣內體育性社團，並積極參與各種社團及宮廟活動，長期以來一步一腳印跟民眾搏感情，基層關係扎實，對於周達三參加黨內初選，他認為現在只能說各自努力，初選結果誰勝出就幫誰，不會有分裂危機。

國民黨台東縣黨部主委吳秀華表示，日前有陳銘風、周達三及另1位縣議員參加黨內協商，預計12月底啟動全民調進行初選，還有1個月時間，初選候選人都已經各自努力，大家都是議會同事，也是黨內同志，民調結果出爐後，希望大家還是能團結打贏這場選戰。

而在民進黨部分則由行政院東部中心執行長洪宗楷披戰袍，洪宗楷2014年曾當選民進黨唯一縣議員，2018年台東市長選舉，挑戰實力堅強的張國洲，得票率4成，守住綠營基本盤，實力不容小覷。