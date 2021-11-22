楊子儀（左起）、蔣三省、米可白首度合作。（JMS蔣三省音樂提供）

蔣三省為八點檔大戲《一個屋簷下》製作原聲帶，並與該劇男女主角合作歌曲，包括楊子儀的〈忘記你那麼愛我〉，以及米可白的〈咖啡香〉，3人首度合作，蔣三省觀察楊子儀個性豪爽、米可白清新可愛，表示：「針對劇情走向、人設，參考他們聲線特色後量身打造。」

楊子儀大讚蔣三省是藝術家，「文青又親切」，且蔣三省一坐到鋼琴前就變了一個人，具備「強大的音樂家氣場」；回想配唱最難忘的事，楊子儀笑說：「師母和藹可親而且笑咪咪的，還特別泡茶、準備餅乾，真是讓我賓至如歸。」他給自己的唱歌初體驗打61分，「應該有及格，多1分是給我自己，相信下次再唱歌，應該可以表現更好」。

提及米可白的表現，蔣三省誇她純真直率，是活潑可愛的女孩，配唱時，知道她愛毛小孩，蔣三省還陪她聊寵物，讓米可白越錄越進入狀況，「真情流露，超級有感情」。《一個屋簷下》原聲帶將於27日晚間前進高雄凱旋夜市舉辦簽唱會，黃子佼及蔣三省當天將於現場演出。