櫃買中心22日指出，精確（3162）、宇環（3276）等5檔上櫃股票自11月23日起恢復融資融券交易；馬光-KY（4139）及凱碩（8059）等2檔上櫃股票11月23日起暫停融資融券交易；另天方能源（3073）上櫃股票繼續暫停融資融券交易。

櫃買中心依據「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及23條規定，審核上櫃公司依規定公告申報之110年第3季財務報告每股淨值等資料，因精確（3162）、宇環（3276）、泰谷（3339）、重鵬（3555）及淳紳（4529）等5家公司之每股淨值已高於10元，公告其股票自11月23日起恢復融資融券交易。

另馬光-KY（4139）及凱碩（8059）等2家公司之每股淨值低於10元，公告其股票自11月23日起暫停融資融券交易，但了結交易不在此限。另天方能源（3073）之每股淨值已高於10元，惟其股票目前仍列為變更交易方法而繼續暫停融資融券交易。