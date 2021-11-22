有民眾一早到事發超商獻花，為蔡男哀悼。(蔡依珍攝)

桃園21日發生因超商員工勸人戴口罩而喪命，衛福部長陳時中今天(22日)表示，口罩政策暫時不會改變，並提醒相關工作者勸導配戴口罩，要以自身安全為主要考量。對此，前民進黨立委郭正亮直批，陳時中沒有面對問題，只是在講風涼話，而現在的問題在於要不要取消對店家違反防疫規定的罰款；同時，郭正亮也對陳時中、行政院長蘇貞昌和總統蔡英文的態度感到遺憾。

郭正亮今天(22日)在政論節目《新聞大白話》中表示，為何超商店員要代為執行公權力？因為不執行，他們的店若遭檢舉會被罰款，員工會被罵、被裁員，所以員工不得不做。他更直言，陳時中根本沒有面對問題，而且這個問題不是只局限於超商，所有提供服務的單位，只要有人沒戴口罩被檢舉，就要被罰款，陳時中到現在都沒有面對問題。

郭正亮認為，現在的問題在於，要不要取消對店家的罰款，未來違反防疫的個人行為，都只罰個人，這樣超商店員就不用去執行這件事，可以減少一些困擾，「你要不要下這樣的命令？沒有面對啊，所以我覺得他今天都是講一些風涼話」。

郭正亮指出，針對這起命案，桃園市長鄭文燦有點疏忽，如果他去龜山視察一下，得到的風評會完全不一樣。就像當初台中市長盧秀燕就第一時間去探視遭惡少毆打的大學生，以及新北市長侯友宜今天也出面關心新店發生的命案。郭正亮直言，今天這個桃園的命案，沒看到陳時中、蘇貞昌和蔡英文表示態度，這就是一種遺憾，「奇怪，你們怎麼不覺得這很重要呢？」