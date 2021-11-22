大S汪小菲證實離婚！首發聲「感恩對方付出」 協商分9億家產10年婚告吹

藝人大S（徐熙媛）與汪小菲婚變傳了半年多，今（22日）正式宣布離婚，10年婚姻確定走到盡頭，兩人離婚消息一出，不少人對此發表看法，網紅陳沂也有感分享自己的結婚觀，並中肯點出大S離婚分家產不划算的原因。

陳沂在臉書上表示，看到大S、汪小菲離婚要分割九億財產，不禁形容是「幸福的煩惱」，接著想起前幾天有長輩問她為什麼不結婚，陳沂就說：「女生自己有錢，為什麼要結婚呢？」陳沂認為結婚就是合約，而簽約是為了賺錢才要簽約，直到現在她依然是這麼想的，一席婚姻觀引發不少網友共鳴，紛紛留言「言簡意賅」、「不結婚好」、「結婚、離婚也是女生自己有錢的一種方式！」。

陳沂分享自己不結婚的理由。（圖／翻攝自陳沂臉書）

至於大S、汪小菲要針對名下9億家產進行調解，陳沂也直白說：「九億裡面大S財產佔六億，大S不划算。」據悉，雙方針對大S名下6億餘元豪宅、汪小菲「S hotel」3.5億元資產等財產分配，一對子女日後相處模式進行調解，而雙方在法官主持下已有共識，近日即會對外宣布離婚調解結果。

大S、汪小菲22日共同發布正式聲明，表示已和平解除婚姻關係，兩人一起度過了幸福美好的時光，即便選擇分開，未來兩人將以父母、朋友身分愉快相處，並繼續共同扶養孩子。