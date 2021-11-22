針對外界批評僑委會動員僑領對萊豬說謊，找來的台商為美國的利益團體。僑委會今天澄清表示，台商總會長們針對他們關切的議題進行暸解與表達意見，希望維護台商與台灣的國際經貿利益，不應該污衊他們為美國的利益團體。

僑委會指出，世界台商非常關心萊豬議題對台美經貿關係及台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的衝擊，20日視訊會議參加者不只是北美洲台商總會長，還包括中南美洲、亞洲、大洋洲等各洲總會長，以及CPTPP的11會員國臺商總會長。

僑委會表示，北美洲台灣商會聯合總會長張聖儀說她吃美豬30多年，她也瞭解美國對於食安的把關，因此吃得相當放心，萊豬進口沒有健康顧慮，這是張個人親身體驗說明，也是為了台美經貿關係的發展。美國食品藥品監督管理局（FDA）在1999核准含萊劑的豬飼料培林，在美國的僑胞與民眾都持續食用美豬（包括萊豬）。

至於馬來西亞，僑委會表示，很久以前就已經允許使用萊克多巴胺，所以我們日常食用的肉類應該很多已經含有瘦肉精了。而馬來西亞內閣早在2005年，就已經准許含有瘦肉精的美豬進口了。

僑委會說明，當天視訊會議係世界台灣商會聯合總會王德總會長邀請僑委會童振源委員長及農委會陳駿季副主委，深入淺出，為大家說明臺美經貿關係及台灣加入CPTPP議題，並且事先將陳駿季副主委的簡報檔案提供給出席臺商，題目便是「反萊豬公投對臺美經貿關係與臺灣加入CPTPP 之影響」。

僑委會指出，在會議一開始，童振源便向大家說明，12月的四項公投中，反萊豬公投可能影響台灣對外經貿關係，因此特別邀請陳駿季向與會台商說明。在交流過程當中，每一位台商總會長都是以個人身份發言說明，他們都有充分表達自己的意見。