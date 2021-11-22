台中第二選區立委補選，國民黨參選人顏寬恒22日質疑林靜儀在2016年在立法院提案反對萊豬進口，但現在又贊成萊豬進口，不僅打臉自己，也打臉民進黨。

而民進黨說，他們是依照國際標準，但2012年就通過1個國際標準，所以2016年的林靜儀打臉現在的林靜儀，跟整個民進黨，他們整天要求別人說清楚講明白，民進黨有說清楚嗎？講明白嗎？

對此林靜儀表示，美國豬肉，從頭至尾就是國際貿易問題，這也是民進黨要投不同意票，主要是不要讓這議題成為貿易上的障礙。

而在2016年時的台灣還在口蹄疫的疫區之內，台灣的豬肉不能出口，因此必須以政策來影響國外豬肉進來台灣，進而影響國內豬肉權益，但當我們脫離口蹄疫區，當然希望開放更多自由貿易。所以開放美國豬肉，是讓台灣豬肉在國外有銷售管道。

另一方面，台灣正尋求加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），而周邊國家，如印尼、越南都是CPTPP的成員國，也都開放美國萊劑飼養的豬肉進口，所以2016年台灣是因為是疫區不能出去，現在已經不是，我們當然歡迎自由貿易。