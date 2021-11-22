普台科學日闖關遊戲，寓教於樂。（普台高中提供／廖志晃南投傳真）

普台高中舉辦為期3天的科學日，邀集數學科及資訊科加入自然科策展行列，主題包括科展作品、教學成果、探究操作和生活應用，由三科教師團隊指導學生，策畫27項趣味科學體驗關卡，寓教於樂，總共700人完成10道關卡，也有不少學生27關大滿貫。

科學日闖關，獲得最佳人氣的「富蘭克林馬達」，利用靜電讓塑膠杯旋轉運動；同樣受歡迎的「雲霄飛車」，利用彈珠和簡易軌道，讓同學認識能量守恆定律，解析動能和位能的關係；搭上影集熱潮的「椪糖」，砂糖遇熱融化成糖漿，加入小蘇打粉後不斷攪拌，神奇的化學變化使得椪糖焦香味四溢。

「腦子動起來」是必須運用技巧的micro：bit AI智慧小車，將貨物搬到指定地點，也深受學生喜愛，關主之一的王建葦，國二時愛上程式語言，此次闖關的mbit車就是他一手包辦完成。

曾獲得南投縣中小學科展─生活與應用科學科第1名的陳昀青及徐秉駿表示，經由學校科學日活動，讓大家闖關遊戲同時溫故知新，非常有成就感。

完成27關達5次的董彥緒說，參與不同的關卡，從中獲得很多科學小知識，促使他明年想成為關主，用遊戲的方式，讓原本對科學不熱愛的人，既能玩得開心又學到知識。

自然科老師連傑表示，普台科學日就是希望學生可以更喜歡自然科學，藉由趣味遊戲加深學習到的觀念，對於自然科目不要感到害怕；許多學生都表示，對於平常所學的知識有更深一層的體驗和了解，符合學校設計科學日課程的目標。