台中第二選區立委補選火熱，針對國民黨參選人顏寬恒質疑70幾萬人打高端，不能出國，變成「四劑帝國」，對於這些人該如何交代，民進黨參選人林靜儀22日表示，打疫苗不是為了出國，而是為了避免個人感染，達成群體免疫。對此，有PTT網友嘲諷，「是證明台灣價值用的」、「這回答真的是高下立判」。

林靜儀今(22日)受訪時表示，打疫苗不是為了出國，第一是為了避免個人感染、第二是達成群體免疫。林靜儀進一步說明指出，每個國家的出入境管制各有不同，尤其台灣疫情很穩定的關係，很多國家對於國人進入他們的國家，並沒有因為只打了高端疫苗，而不讓他入境的限制，而另外有某些國家有這樣的限制，相信接下來我方會逐步去跟他們溝通，相信未來每個國家都會重新調整的政策。

不過，對於林靜儀說法，也在PTT論壇掀起討論，有網友表示「林真的醫師本職學能丟光光 滿口政治幹話」、「國際公認的疫苗 本身就是科學+更高度政治格局的認證，當醫生的竟會不知道？」、「不是出國，是證明台灣價值用的」、「護航顏的留言越來越奇特了」、「民進黨真的是很噁心，什麼幹話都能講」。但也有網友認為「也許有部分人就是覺得賺到了」、「人家醫生欸，懂什麼？」。