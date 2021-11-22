國光生技（4142）宣布，與新加坡Aios Biotech Pte Ltd及安特羅合資公司簽訂專屬授權合約，授予國光新冠疫苗AdimrSC-2f vaccine東南亞專屬銷售及使用權，授權金總額為3億元新台幣，未來除新冠疫苗，包括腸病毒疫苗、破傷風疫苗和安特羅快篩試劑都將透過新加坡合資公司通路迅速進入市場，展現國光深耕東南亞市場的決心。

國光生此授權合約東南亞地區授權範圍包括越南、寮國、柬埔寨、泰國、緬甸、馬來西亞、汶萊、新加坡、印尼、東帝汶、菲律賓。據悉，3億元授權金總額將分階段支付。簽約完成的一、二期款項預計在第四季財報入帳，金額約為總額三分之一。

國光生COVID-19疫苗(AdimrSC-2f)已於台灣完成第一期臨床試驗，並於九月取得印尼BPOM核准執行PI/II臨床試驗，並計劃將陸續於國內外執行多國多中心之臨床試驗。

國光生表示，為有效整合國光現有能量，結合安特羅及新加坡Aios Biotech Pte Ltd，共同執行臨床試驗，並拓展東南亞疫苗銷售市場，進而擴大營運版圖及規模，雙方簽約將國光新冠疫苗技術成果移轉予安特羅與新加坡Aios Biotech Pte Ltd合資成立並由安特羅持股55％之合資公司Enimmune Biotech Pte Ltd，並授予東南亞區域內專屬使用及實施權。

授權金經雙方共同和議為台幣3億元，將依進度分階段支付。簽約完成後Enimmune Biotech將先支付國光簽約金及已達成進度之授權金，另外，將來疫苗獲准後依照淨銷售金額提撥一定百分比之權利金。

國光生指出，看好東南亞及穆斯林國家市場，已提早規劃印尼建廠並取得疫苗清真認證，這項授權合作案，不但累積海外臨床合作經驗，更藉由新加坡成立合資公司打開國光疫苗產品東南亞市場通路，建立產品銷售分潤機制，創造三贏局面。

About Enimmune Biotech Pte Ltd於2021年11月成立，資本額一千萬美元，由新加坡Aios Biotech Pte Ltd與台灣安特羅生技(4546)合資成立，主針對疫苗及檢驗試劑產品在東南亞地區提供從臨床研究到上市及通路銷售完整服務。

安特羅生技目前銷售產品有四價流感疫苗、破傷風類毒素及抗原快篩檢驗試劑類產品；臨床開發中產品有腸病毒71型疫苗、日本腦炎疫苗及肺炎鏈球菌疫苗。