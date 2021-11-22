一般而言，外貌亮眼、活潑有親和力的人在第一印象中，容易獲得人們的好感，也最容易獲得異性的青睞，不過《靈匣網》近日分享，射手座、雙魚座、獅子座、天蠍座、金牛座的男生，雖然他們第一眼看上去可能較普通，氣質高冷，異性緣反而卻出奇的好。

射手座：內心豐富多情人

射手座雖然不算盛產俊男美女的星座，但是由於他們獨特的氣質、不俗的談吐，以及大方的舉止，異性緣還是不錯的。射手座雖然第一眼看上去很普通，但是他們屬於越看越耐看的那類人，尤其相處久了，就越發被他們的內心所吸引。他們內心的感情世界十分豐富多情，只是因為平時為人處事比較低調，給人以高冷的感覺，隨著交往的加深，自然而然就會被他們所深深吸引。

雙魚座：低調靠譜好男人

雙魚座是溫柔的水象星座，雙魚性格含蓄，為人低調，在公共場合中沉默寡言，看上去給人態度高冷的感覺，其實相處後，才會覺得這是一個錯覺。雙魚座思想深邃，處事冷靜理智，他們外表沉靜內心卻充滿了對生活的激情。生活中的他們，不會對人說得天花亂墜甜言蜜語，但是做起事來卻非常認真守信用，這樣靠譜低調的人，自然會獲得異性的好感。

獅子座：陽剛之美大男人

獅子座骨子裡帶著強勢和霸道，外表看起來顯得冷峻嚴肅，甚至會有那麼一點點不近人情，但是相處久了，你就會發現高冷的獅子座除了霸氣和耿直外，還有許多令人喜歡的優點。他們心胸寬闊永遠不會小心眼，為人處事特別大度包容；他們積極樂觀，有上進心和領導才幹；他們形象威武，具有男子漢的陽剛之美，王者風範十足；這麼多的優點加起來，組合成了一個「大男人」形象，受到異性們的追求。

天蠍座：高冷熱心好男人

天蠍座是十二星座中最高冷的典型代表，生活中的他們不茍言笑，做事特別認真，尤其是他們神秘冷峻的外表，往往會給人距離感，大有拒人於千里之外的感覺。如果這樣就斷言天蠍座沒有異性緣，那就大錯特錯了。其實天蠍座是典型內外不一的熱心腸，他們對人慷慨大方、樂於助人、正直善良，有著非常好的人際關係；對異性他們不卑不亢，敢愛敢恨，具有高雅的紳士風度，這樣的人異性緣自然不會差的。

金牛座：老實敦厚好男人

金牛座雖老實憨厚、深沉穩重，但為人處事卻誠實可信。生活中的他們說話謹慎，做事敏捷，是典型的君子做派。對待異性他們更是彬彬有禮，尊重有加，不會越雷池一步。很多異性第一次見到他們，並不會對他們一見鐘情，但是路遙知馬力，日久見人心，與金牛座相處久了就會發現，他們老實敦厚的外表下，包裹著一顆真摯的心，值得信賴和託付終生，是打著燈籠都難尋的好男人。