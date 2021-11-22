國立彰化高商校長粘淑真，榮獲教育部110學年度校長領導卓越獎殊榮，明年將屆齡退休的她說，這個獎座是對她42年教職最大的肯定。（謝瓊雲攝）

國立彰化高商校長粘淑真，投身教育從事教職長達42年，考上校長後近18年來先後任職於員林高中、永靖高工與彰商等校，努力營造辦學亮點、推動品格教育，打造美力彰商，榮獲今年度教育部校長領導卓越獎，明年將屆齡退休的她說，內心激動又欣慰，因為這座獎座為她的教育生涯下了最好的註解。

原本是數學科教師的粘淑真，2005年2月初任校長，遴選上全彰化縣僅次於彰中、彰女的員林高中，帶著家長成立志工媽媽團晚自習陪讀，優良傳統也帶到第二所任職的純工科學校永靖高工，還打造品格教室、推展精工有品理念與美感教育，讓硬梆梆的工科師生，開始懂得欣賞並重視工藝精品的細膩面，也首度有女孩成為機械製圖國手，遠赴法國競賽。

到全縣學生數最多的彰商，粘淑真自掏腰包在校長宿舍梯次和各年級班導師餐敘搏感情，引進校友資源綠美化校園、設置校門口的琉璃藝術牆、LED大螢幕與校史室，還有新穎視聽廣播設備的雲雀英語教室。80周年校慶活動，全校師生更合力募集22.88萬元捐贈給由校友創設的桃園真善美家園，照顧老憨兒。

粘淑真說，從小就立志當老師，因家教很嚴，導致她個性嚴謹，心態往往也比較保守、害怕犯錯，擔任校長的這些年，讓她變得積極任事、有自信，學會正確決策、勇於承擔，不只當學生、更要當團隊的榜樣，持續檢討改進、追求卓越，說服師生們跟進。

2015年全國高中職校長會議中，粘淑真受邀與吳思華、吳清基、黃榮村等3位教育部長同台座談，讓她受到鼓舞，決心參與領導卓越獎選拔，透過不斷自我整理檢視，第三度參賽終於不負眾望獲獎，以行動實踐愛與榜愛、愈挫愈勇的真諦。