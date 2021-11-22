基隆市政府近年推出基隆新玩法，搭船遊雙港到和平島，如同水上計程車，盼能推廣觀光，但自去年試辦後，因港口法令問題，無法永續發展，市議員怒批，這項政策如同馬祖跨海大橋，選舉一到就浮出檯面，要求盡速找出配套措施。

去年8月市府規畫以水上坐看基隆陸地的「水路體驗遊程」，從市區小艇碼頭起航，沿途可觀看基隆港東、西岸美麗風光，最後從社寮橋旁碼頭登上和平島，並有專人導覽深入和平島巷弄，將觀光與在地產業連結，為地方帶入商機。

不過，這項體樣遊程只是試辦，並未正式啟動，因港內運作船隻必須取得港公司固定航線經營權，讓市府相當頭痛，這段期間雙方不斷協調，但遲遲未有消息，引發不滿。市議員張淵翔提及，水上計程車不僅能推觀光，也是解決和平島交通問題的方法之一，但一直沒有動靜，就像馬祖南、北竿島跨海大橋，只要選舉一到議題就會浮出檯面，選舉過了便再次沉回大海，希望權責單位能盡速解決。

觀銷處長曾姿雯回應，水上計程車與選舉無關，是長期一直在處理的問題，這幾年有持續和港公司、漁業署、產發處討論，並於去年舉行試辦遊程，接下來因應明年城市博覽會，有再次規畫遊程，並持續與專家討論，希望未來克服限制後，能成為基隆固定觀賞路線。

基隆港務分公司指出，港區內無設置水上計程車專用碼頭，且無適當碼頭可供泊靠，加上現行法令規定港內船舶須慢速緩行、不得追越他船，因此在碼頭機能未變更情形下，建議港區水上交通仍以現有觀光客船營運模式為主，未來會視周邊景點發展，開發水上運輸停靠站點。