倒木相當高大，不明原因突然傾倒引發民眾議論。（高市苓雅警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市苓雅區正道公園22日下午驚傳目測約6樓高的巨大鳳凰木，突然倒塌，砸毀一棟民宅屋頂、壓損停在路邊的6輛機車，所幸沒有波及民眾。何以無風無雨巨樹會垮？經高雄市政府工務局養工處初步判斷，該棵鳳凰木疑似罹患褐根病，才會無預警連根拔起倒榻，後防止其他同種樹木發生同樣情況，已請專家學者對正道公園內的樹木進行健檢。

據了解，這棵約6層樓高的路樹倒塌前，人行道與車道仍有不少人車經過，約莫下午2點多，該樹突然向民宅傾倒，直接砸中一棟民宅的一樓停車棚，一旁6輛機車也當場被壓毀，所幸無造成人員受傷。工務局養工處接獲通報後，立即派員及調動機具赴現場處理，並將與屋主及車主協商後續賠償事宜。

高雄一棵6層樓高巨樹疑似罹患褐根病，倒榻壓毀民宅與機車

經初步判斷，這棵倒榻鳳凰木疑似罹患褐根病，導致無預警倒伏，養工處除將言這棵鳳凰木燒毀，也會請專家學者對正道公園內的樹木健檢，若已經得病，將會依照農委會規定移除燒毀，健康的樹木則會加強維護管理。

工務局表示，正道公園已經開闢20餘年，近年為配合鐵路地下化進行改造，但園大高大樹如鳳凰木、雨豆樹、大葉桃花心木，大多予以保留，而今天意外倒塌的鳳凰木，則易受到褐根病感染。