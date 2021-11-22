警方當下以愛情詐騙案例機會教育謝女，謝女才恍然大悟。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名20歲謝姓女子情竇初開，從未交過男友，透過交友軟體結識在大陸的高帥男網友，對方溫柔體貼的噓寒問暖，讓謝女墜入愛河；日前男方以疫情生活困頓，急需生活費為由，央求謝女金援，謝女信以為真，至銀行匯款5萬元，所幸行員和警方及時勸阻，才讓被感情沖昏頭的謝女驚覺遇到愛情騙子。

警方指出，20歲的謝姓女子18日前往三民區一家銀行，準備匯款台幣5萬元給在網路結識的外國男友，行員見謝女很年輕，詢問謝女匯款用途後，研判謝女可能遇上典型的「假網戀真詐財」的詐騙手法，立刻通知轄區派出所警方到場。

三民二分局陽明派出所警員許浩偉、陳奕丞到場後詢問謝女，謝女原先透露因朋友有急用才匯款幫助友人，警方技巧詢問謝女是否認識對方？和對方見過面？謝女搖搖頭，坦承近日使用交友軟體在網路上結識1名人在大陸、綽號「霧」的男子，因對方又高又帥且溫柔體貼，彼此很聊得來，因此互稱男女朋友。

由於男方聲稱因疫情關係，導致他生活困頓，急需生活費，懇求謝女金錢援助，警方當場舉愛情詐騙案例告知謝女，順勢宣導各種網路詐騙手法，對方高帥照片並非本人，請謝女封鎖對方，謝女當下才恍然大悟，驚覺對方是愛情騙子後，打消匯款念頭。