由LAVA 台灣鐵人三項公司與 XTERRA Taiwan 共同舉辦，全新賽事品牌「LAVA｜Xtrail 撒野墾丁越野嘉年華」 （以下簡稱為Lava｜Xtrail墾丁越野賽）上周末於墾丁六福山莊作為主場地盛大登場。Lava｜Xtrail墾丁越野賽首創國內先例，同時納入越野登山車及越野跑賽事，此次賽事一共吸引1000多人參與，豐富的賽程內容吸引眾多越野好手前來參與，包括藝人姚元浩、151林彥君、林柏妤、Windy段慧琳，「鐵人一哥」謝昇諺，以及「下坡車女王」周佩霓、「好動夫妻」王皓正與許見微，知名的三項教練許元耕、身兼教練與菁英選手的江晏慶等等，競爭也相當激烈，賽事場面熱鬧非凡！

上周六越野單登山車賽事以及周日越野跑賽事，共計吸引1000多位越野選手報名參賽，在涼爽天氣之下，兩日賽場熱鬧非凡，首日（11/20）登場的越野登山車賽，邀請登山車國手江勝山（阿丹）親自操刀規劃賽道，包括Cross Country越野登山車賽11公里、26公里，Enduro 全地形耐力賽（6站），以及2.5公里Cross Country限時繞圈賽，吸引國家亞運培訓隊選手以及國內眾多熱愛越野登山車運動的好手前來參賽，最小年紀參賽選手僅有7歲。

開場賽事26公里 Cross Country越野登山車賽男子組冠軍由上個月全運會登山車越野賽冠軍李懿宸奪下，時間1小時43分09秒。李懿宸表示：「很喜歡這次的賽道，距離賽道設計者阿丹給予的目標還差一點點，但我會更努力往目標邁進。」女子組由蔡雅羽以2小時02分17秒奪下后座。11公里 Cross Country越野登山車賽男子組冠軍由徐子恩以53分48秒奪下，女子組冠軍則是黃合旬以1小時05分20秒完賽。

第二日接續傳遞熱血的 Trail Run 越野跑賽事，越野跑賽事包含 22 公里、11公里、2.5 公里接力組別，其中 2.5 公里接力賽組採用計時繞圈賽制，賽道距離雖短但難度不低。清晨 7 點由 22 公里門馬羅組率先開跑，11 公里南灣組、2.5 公里石牛溪組接續出發。

22公里越野跑奪下冠軍的 Landry Benoit 跑出 1小時56分49秒的亮眼成績，來到台灣已經七年，他表示很喜歡台灣也很開心可以和江晏慶在賽道上追逐較勁，賽道非常有趣，地形內容豐富也稍有難度，非常值得。拿下第二名的江晏慶表示這次的賽道設計相較 XTERRA Taiwan 稍有差異，需要更多的肢體動作攀爬、平衡，河床部分路段也較為原始，難度的確是比較高。女子組則由王竹賢以2小時37分32秒奪下，她表示賽道設計的很棒，天氣很舒服，她有把強度拉高跑出不錯的成績。

11公里越野跑冠軍為前一天拿下11公里登山車賽亞軍的曾詠鉦，時間為55分22，開賽後便一路居於領先位置，他表示賽道頗具挑戰，連兩日比賽有點辛苦不過真的很值得。女子組冠軍魏子勛以1小時14分43秒完賽，她表示享受著涼爽的天氣，身體感覺一直都很好，就這樣維持好狀態一路跑完，非常喜歡這場越野賽事。