中職22日召開領隊會議針對明年球季賽程、賽制做討論，最終決定維持上、下半季制，但與過去最大不同就是會中通過「固定季後賽」，明年上、下半季不同隊，勝率較低的季冠軍隊伍將與剩餘3隊中勝率最高的球隊進行季後挑戰賽。

中職賽制問題年年都受到各界討論，尤其是因為上、下半季制，恐出現球隊為了擠進季後賽，出現「送頭」的情況，中職會長蔡其昌表示，多數球迷、專家的聲音大家都有聽到，但經過討論後，多數領隊仍希望維持上、下半季的現狀，但比較大的改變就是「固定季後賽」。

蔡其昌解釋，若是上、下半季冠軍是不同球隊，勝率較低的季冠軍球隊必須要與其他3隊中勝率最高的球隊進行季後賽，勝家再與勝率較高的季冠軍爭奪總冠軍，「季後賽賽制還未確定，但一定會維護季冠軍的優勢。」

另外明年球季維持今年新設立的「疫苗傷兵名單」，另外針對一些日期也先暫定下來，不過所有情況還需要是疫情而定，若疫情有變化會再做修正。

蔡其昌也透露，明年東部的賽程有機會擴大至宜蘭及台東，「3位縣長都展現誠意，希望聯盟能到東部去辦比賽，但我們還是會以球員安全為最優先考量，會先進行相關場刊，針對宜蘭、台東球場進行場勘，如果場地無虞就會過去。也希望縣政府能夠協助，適度給予補助。」