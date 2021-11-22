客製化製藥包裝設備廠皇將（4744）22日參加櫃買中心業績發表會，總經理張凱勛表示，今年出了很多貼標機到各個市場，主為疫苗檢測使用。第四季接單力道強，下半年表現可望優於上半年；訂單能見度已到2022年第二季。後疫情時代，COVID-19疫苗及給藥途徑如膠囊等需求更為多樣，後市發展樂觀看待。

張凱勛說，目前北美市場維持熱絡，歐洲市場未來將建立歐洲直營中心，透過歐洲分公司及代理商，希望複製美國發展的成功經驗，在明年第二季國門大開後將積極布局發展。

皇將受惠美國各州陸續解封，出貨大幅成長，加上獨家代理韓國昌誠第一大軟膠囊成型機已有營收貢獻，第三季營收季增32.25％，稅後淨利年增87.42％，創近一年單季新高，EPS 0.84元；前三季EPS 0.99元。

皇將指出，2020年全球藥品市場規模估達1.5兆美元，學名藥市場約占1/3，未來每年成長率約8.3％。全球藥品包裝市場預計從2018年62.2億美元成長為2023年的88.9億美元。仿製藥和生物製藥市場成長，將帶動藥品代工製造業的成長及包裝監管符合法規需求。醫療保健支出增加、新藥的引進及性病的流行，也將支持全球醫藥市場需求成長。

皇將美國營收占比45％。今年貼標機銷貨是近五年來最大最廣，目前北美市場維持熱絡，在訂單飽合度到第四季看來，表現會比近五年來更好。

皇將認為，後疫情時代，美國市場最快復甦，在美國參加三個境內的展覽，接到比以往多更多的尋問案；目前美國市場接單已看到明年第二季。希望疫情更趨緩，能參加更多全球展覽，轉化成實質訂單。