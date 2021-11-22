中央與台中市政府補助，將全市警用車輛汰舊換新，110年度編列經費1億1475萬元，採購性能佳的警用汽車。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

中央與台中市政府補助，將全市警用車輛汰舊換新，110年度編列經費1億1475萬元，採購警用汽車121輛、機車147輛，警用汽車71輛及機車147輛已完成驗收合格並交車使用，另豐田CAMRY巡邏車25輛、偵防車25輛，將於11月底陸續完成交付。22日在警察局中庭廣場，舉行巡邏車23輛驗收及交車儀式場面壯觀。

台中市警察局指出，23輛巡邏車驗收及交車儀式，為福特六和KUGA EcoBoost180時尚型為基礎打造的巡邏車，搭載全新調校之1.5L三缸渦輪增壓汽油引擎及8速自排變速箱，最大馬力180ps、最大扭力26.3kg-m、最佳油耗15.9km-L，兼具充沛動能與絕佳油耗。

此外，警察局於去年已汰換104輛警用汽車、620輛警用機車，2年來總計汰換225輛警用汽車、767輛警用機車。汰換汽車的廠牌、車型都是由各分局、（大）隊同仁依據勤務需求以及轄區特性自行選定。且為強化警用汽車安全性，巡邏車預算單價自65萬元提高為90萬元、偵防車預算單價也從63萬元增加為85萬元，全面提升各項主、被動安全配備，以確保員警執勤安全。

另全車配備7顆安全氣囊（簾）、ABS防鎖死煞車控制系統、EBA煞車力道輔助系統、EBD電子煞車力道分配系統、TCS循跡防滑控制系統、先進式電子車身動態穩定系統（附加RSC車輛防滾系統）、BLIS視覺盲點偵測系統（附CTA倒車來車警示系統）、LDW車道偏移警示系統等，主動及被動安全配備大幅提升，可預警可能發生的危險路況，提醒執勤員警早一步避險。

警察局副局長邱文亮擔交車典禮主持人並表示，今年度警用車輛採購款式皆為市場最新車款，不止車輛的性能優越，安全配備更是與時俱進，能提升執勤員警的機動性與安全性，強化快速機動打擊犯罪的效率。