佳世達科技委由臺灣銀行及第一銀行統籌主辦新臺幣120億元聯合授信案，22日完成聯貸簽約，由佳世達董事長陳其宏、臺灣銀行副總經理林麗婈、第一銀行董事長邱月琴共同主持。這是佳世達聯貸案首度連結ESG永續指標，為企業永續挹注更多動能，此案超額認購221％以120億元結案，更顯示金融業對佳世達價值轉型、結合永續的發展策略，給予高度肯定與認同。

陳其宏表示，佳世達持續朝2022年高附加價值事業營收過半的策略目標邁進，以大艦隊的營運模式，策略結盟符合永續發展概念的醫療、智能方案、5G網通產業等隱形冠軍，積極發展高附加價值事業，為佳世達的永續經營奠定厚實的經濟基礎。

此次聯貸案將佳世達科技永續指標納入聯貸條件，於授信期限內，管理銀行依佳世達科技社會責任報告書所列環境、社會、企業治理相關表現，評估佳世達科技指標達成情形，給予相應的利率減碼，以鼓勵顧客達成ESG目標。

該聯貸案資金用途為充實營運週轉金暨償還既有銀行借款，由臺灣銀行及第一銀行擔任管理銀行，原預計募集100億元，在17家金融同業踴躍參與下，超額參貸221％，承諾金額達221億元，最終以120億元結案，充分顯示金融業對佳世達營運結合永續發展之策略目標給予高度肯定，並彰顯金融業除追求合理利潤外，亦能善盡企業社會責任。