疫情之下影響人們生活甚鉅，藝術家們透過創作帶給公眾舒緩的管道，被譽為詩人攝影師的吳俊樺，他的影像總有種詩意、氣氛濃厚。中文系畢業，從事居家佈置工作的吳俊樺，在畫面的佈局格外的獨特，經常透過畫面領著大家走入細節的質感，他表示，唯有透過看見物件的本質，才經得起時間考驗。

希臘2016。（吳俊樺提供）

今年年初甫辦完「且慢且看」攝影個展的他，受邀至巴黎以10099KM | France-Taïwan為主題，於盧森堡公園內「達維烏展覽館」（Pavillon Davioud）舉辦為期兩週攝影個展，回台後則受邀於「國家攝影文化中心-台北館 未來市」舉辦「影喻」攝影展。這場攝影展是他十年攝影的一個里程碑，也是也是他對於攝影探討的一個註腳。吳俊樺說：「萬物的本質是光，但我們從來無法直視光，只能透過它的投射來建構世界。」取其諧音，一如攝影對他來說是非語言卻深刻的情感紀錄，「追逐光，捕捉光，讓萬物化為一瞬，讓每一次快門，都是當下生命的隱喻。」