女星大S（徐熙媛）與大陸富商汪小菲的婚姻，日前便曾多次傳出婚變，沒想到今日（22）大S便透過經紀人證實與汪小菲結束10年婚姻，讓外界震驚不已，兩人累積下來的驚人資產，也讓外界相當好奇到底要如何分配，而大S的經紀人也出面回應了。

大S與汪小菲在今日下午所發佈的離婚聲明中提到，「兩人有緣能夠相識相知，共同度過了一段幸福美好的時光。即使現在選擇分開，也非常感恩對方的付出」。曾經，作為夫妻攜手前行，未來，兩人將以父母、朋友的身份愉快相處，也將繼續共同扶養孩子並給予孩子全部的愛與陪伴」，但內容絲毫沒有提及財產分配問題。

據了解，汪小菲替大S所開設的「S Hotel」雖多次傳出經營不善，還傳出大S曾差點賣房救酒店的消息，但它的價值仍高達新台幣3.5億元，另外光大S名下所擁有「國家藝術館」與「台北信義」兩棟豪宅，價值總合約為新台幣5.6億元，加上離婚後從汪小菲分走的部分加總起來金額將會相當可觀，也讓外界相當好奇將近9億的家產該如何分配。

大S的經紀人受訪時則表示「分割財產的一切細節只有當事人才知道，其餘不方便透露」，拒絕正面回答細節，但不少人認為，過去就十分愛家、寵妻的汪小菲，即使離婚應該也不會吝嗇分給大S龐大的贍養費，至於孩子的扶養權則是共同持有；大S在受訪時表示，「小菲十分疼愛孩子，目前孩子先跟我住，但將來就看他們的意願，哪裡都有可能」，完全不在意孩子將來居住的地區。