新黨青年軍王炳忠、侯漢廷等人，被控與陸生周泓旭共謀，替中共發展組織，一審判決5人無罪，檢提上訴，台灣高等法院今開庭，檢方聲請傳喚國台辦官員作證，證明金援王等人，庭末法官諭知侯核辦。

公訴檢察官王正皓說，侯漢廷、林明正有提供軍人名單資料給周泓旭，王炳忠的手札等都是證據，另有收受國台辦及上海巿對外辦公室款項，明顯是金援發展組織；王正皓當庭聲請傳喚國台辦副處長崔趙輝及上海巿對外辦公室人員趙超到庭作證，證明有發展組織及金援被告，傳票部分應可透過國台辦黨政局等單位送達。

檢方起訴指出，周泓旭2014年5月間結識王炳忠、林明正、侯漢廷，4人受大陸官員指示，在台發展「星火祕密小組」等共諜組織，王父王進步則協助統籌陸方資金。

今年4月台北地方法院審理後認為，事證不足以證明王炳忠3人對國安造成「明顯且立即」危險，3人判無罪；周泓旭與王炳忠等人互動與一般朋友無異，未吸收加入中共組織，王進步經手處理陸資，因「正犯」無罪，「幫助犯」也不成立，周及王也判無罪。